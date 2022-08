10 Film Terlaris di Dunia 2022, Ada Thor Love and Thunder Hingga Fantastic Beast: The Secret of Dumbledore



10 Film terlaris di dunia 2022--imdb

JURNALIS INDONESIA - Berikut 10 Film Terlaris di dunia 2022, mulai dari Thor Love And Thunder sampai Fantastic Beast: The Secret Of Dumbledore.

2022 menjadi tahun kebangkitan dari industri film dunia. Setelah hampir dua tahun vakum karena pandemi COVID-19, akhirnya bioskop kembali menayangkan film-film terbaik.

Beberapa film yang hadir pada tahun ini, merupakan film yang mengalami penundaan penayangan.

Hal ini membuat beberapa rumah produksi masih mengeluarkan film simpenan sebelum kembali membuat film terbaru.

Terdapat beberapa film yang memang sudah ditunggu seperti Fantastic Beast: The Secret of Dumbledore yang harusnya tayang pada 2021, akhirnya tayang pada tahun ini.

Hinngga Agsutus 2022, waralaba superhero terlaris di dunia Marvel Cinematic Universe baru mengeluarkan tiga film yakni Morbius, Doctor Strange In The Multiverse Of Madnees, dan Thor Love and Thunder.

Selain Marvel Cinematic Universe, DC Comics juga akhinrya mengeluarkan film Batman terbaru yang diperankan oleh Robert Pattinson.

Kembalinya industri film membuat rumah produksi mendapatkan banyak keuntungan dari tayangnya karya mereka.

Untuk itu, berikut 10 film terlaris di dunia 2022, mulai Thor Love and Thunder hingga Fantastic Beast: The Secret of Dumbledore.