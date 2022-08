Sinopsis Bioskop Trans Tv Film The Outpost (2020) Kisah Tim Unit Khusus Melawan Taliban, Tayang Hari ini

JURNALIS INDONESIA - Sinopsis dan Jadwal Bioskop Trans Tv akan menayangkan Film The Outpost (2020) pada hari ini Senin, (15/8) pukul 23.30 WIB. Berikut Sinopsis Film biografi perang yang dapat kalian simak di bawah ini.

The Outpost adalah film perang asal Amerika Serikat rilis tahun 2020 yang disutradarai oleh Rod Lurie, berdasarkan buku non-fiksi 2012 The Outpost: An Untold Story of American Valor oleh Jake Tapper.

(BACA JUGA:Sinopsis Bioskop Trans Tv Film Lone Survivor (2013): Misi Rahasia Menangkap Pimpinan Taliban, Tayang Hari ini)

Mengisahkan sebuah tim kecil tentara AS pertempuran Kamdesh melawan ratusan pejuang Taliban di Afghanistan.

Adapun bintang yang melakoni film tersebut antara lain Scott Eastwood, Caleb Landry Jones, Orlando Bloom, Jack Kesy, Cory Hardrict, Milo Gibson, Jacob Scipio, Will Attenborough, dan Taylor John Smith.

Film The Outpost ditayangkan perdana di Festival Film Internasional Thessaloniki pada 2 November 2019. Film ini dijadwalkan tayang perdana di Festival Film South by Southwest 2020, tetapi festival tersebut dibatalkan karena pandemi COVID-19.

(BACA JUGA:Sinopsis Bioskop Trans Tv Film Rush (2013) Tayang Hari ini)

Berdasarkan laman resmi Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 93% berdasarkan 99 ulasan, dengan rating rata-rata 7.9/10.

Yuk simak sinopsis Bioskop Trans Tv film The Outpost yang bisa kalian ketahui di sini.