Spoiler One Piece 1057! Terungkap Alasan Yamato Tidak Ikut Berlayar Bajak Laut Topi Jerami dan Luffy



Spoiler One Piece 1057-telegram @fakta one piece-telegram @fakta one piece

JURNALIS INDONESIA - Spoiler One Piece 1057, terungkap alasan Yamato tidak ikut berlayar Luffy dan Bajak Laut Topi Jerami karena hal ini.

Meski jadwal rilis dari Manga One Piece Chapter 1057 masih terbilang lama, namun berbgai spoiler dan prediksi sudah banyak muncul.

Selain spoiler manga One Piece yang dibagikan oleh pihak yang biasanya membocorkan kelanjutan cerita, beragam teori fans juga turut menghiasi berbagai media sosial.

Untuk manga One Piece chapter 1057 sendiri dijadwalkan akan rilis pada Minggu (21/8) mendatang dengan judul "Kesimpulan".

Hal ini berfokus pada arc Wano Kuni yang sudah sampai pada babak akhir, dan petualangan Luffy pun berlanjut.

Setelah perang berhari-hari yang sangat sengit dalam menumbangkan Kaido, akhirnya Negeri Wano berhasil menemukan kebebasan.

Setelah 20 tahun hidup dalam penderitaan dan kekangan dari bajak laut Kaido, berkat bantuan Luffy dan aliansi bajak lautnya, kini mereka berhasil meraih kebebasan.