Link Nonton Film Venom: Let There Be Carnage Sub Indo Full HD, Bukan Rebahin, LK21, Maupun IndoXXI

Link Nonton dan Sinopsis film Venom: Let There Be Carnage bukan Rebahin, Lk21, maupn Indoxxi.

Film ini pertama kali dirilis di Indonesia pada 17 November 2021, otomatis penayangan film ini pada saat pandemi Covid-19 sedang melanda dunia.

Venom: Let There Be Carnage merupakan sebuah film yang disutradarai oleh Andy Serkis dan menggandeng beberapa produser seperti, Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal, Kelly Marcel, Tom Hardy, dan Hutch Parker.

Perlu diketahui, bahwa film Venom: Let There Be Carnage ini berdasarkan pada sebuah komik Marvel karya Stan lee dan Martin Goodman.

Marvel Comics sendiri telah berdiri sejak tahun 1934 dengan nama awal yaitu Timely Comics yang berpusat di 135 W. 50rh Street, New York City, New York.

Terdapat beberapa bintang Hollywood yang ikut tampil dalam film Venom: Let There Be Carnage, seperti Tom Hardy, Michelle Williams, Naomie Harris, Reid Scott, Stephen Graham, dan Woody Harrelson.

Sebelum menonton filmnya, kalian dapat menyimak sinopsis di bawah ini agar lebih mengetahui alur cerita yang akan dibawa.

