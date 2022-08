Link Nonton Film Never Have I Ever Season 3 Sub Indo Full Movie, Jangan Rebahin, LK21, Film Apik dan IndoXXI

Perusahaan streaming video online asal Amerika Serikat, Netflix kembali melanjutkan film serial drama remaja bertajuk Never Have I Ever Season 3 resmi rilis pada Sabtu, (13/8).

Perusahaan streaming video online asal Amerika Serikat, Netflix kembali melanjutkan film serial drama remaja bertajuk Never Have I Ever Season 3 resmi rilis pada Sabtu, (13/8).

Never Have I Ever merupakan serial komedi dewasa yang dibuat oleh Mindy Kaling dan Lang Fisher ditayangkan perdana pada 27 April 2020 di Netflix.

Serial komedi remaja ini tentang kehidupan gadis remaja India-Amerika generasi pertama modern Devi Vishwakumar, terinspirasi oleh masa kecil Mindy Kaling sendiri.

Adapun bintang yang melakoni film serial Never Have I Ever yakni Maitreyi Ramakrishnan, Poorna Jagannathan, Richa Moorjani, Darren Barnet, Jaren Lewison, John McEnroe, Lee Rodriguez dan Ramona Young.

Sejak pertama kali diluncurkan pada 2020 silam, serial ini telah digambarkan sebagai momen penting untuk representasi Asia Selatan di Hollywood dan telah dipuji karena mematahkan stereotip Asia Selatan.

Yuk simak sinopsis beserta link nonton film Never Have I Ever sub indo Full Movie yang dapat kalian akses di bawah ini.