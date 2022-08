BLINK Harus Bangga! BLACKPINK Akan Tampil dalam Ajang MTV Video Music Awards, Catat Tanggalnya



JURNALIS INDONESIA - Grup girlband Blackpink dijadwalkan akan tampil di Mtv Video Music Awards (VMA) tahun ini, serta membuat para BLINK bangga.

Pada Senin (15/8) kemarin, grup girlband BLACKPINK menjadi salah satu artis dari keempat artis yang akan tampil dalam Video Music Awards (VMA) tahun 2022 ini.

Rencananya BLACKPINK sendiri akan menampilkan single pra-rilis mereka yang berjudul Pink Venom dalam album Born Pink, dalam acara penghargaan di Amerika Serikat.

Untuk penghargaan VMA tahun ini, grup girlband BLACKPINK masuk dalam nominasi Best Metaverse Perfoermance dalam konser di game PUBG dan artis solo terbaik K-Pop yang dinominasikan pada Lisa.

Sebelumnya pada tahun 2020, BLACKPINK menjadi grup girlband K-Pop pertama yang memenangkan ajang Video Music Awards (VMA) dalam kategori Song of the Summer dengan lagu How You Like That.

Dalam janag Video Music Awards (VMA) ini terdapat beberapa musisi terkenal yang mengisinya, seperti Anitta, Marshmello x Khalid, J Balvin, Panic! In The Disco, Jack Harlow, Lizzo, serta ,Mneskin.

