Sinopsis dan Link Nonton A Little Thing Called First Love (2019), Bukan dari Rebahin atau LK21



A Little Thing Called First Love (2019) --www.iq.com

JURNALIS INDONESIA – Sinopsis dan Link Nonton A Little Thing Called First Love (2019) sub Indo tersedia dalam situs legal bukan dari rebahin atau LK21.

A Little Thing Called First Love (2019) adalah judul Drama China yang memiliki genre drama sekolah, romansa, dan persahabatan.

Drama ini sebenarnya merupakan versi remake dari film populer asal Thailand yang berjudul First Love (Crazy Little Thing Called Love) yang telah rilis pada tahun 2010.

Memiliki judul Mandarin ‘Chu Lian Na Jian Xiao Shi’, serial ini berjumlah 36 episode dengan durasi kurang lebih 45 menit di setiap episodenya.

Secara garis besar alur ceritanya tetap berkiblat ke versi film aslinya. Dengan pemeran utama wanita yang awalnya berpenampilan lugu pada awalnya dan berusaha keras berubah setelah jatuh cinta dengan tokoh utama laki-laki.

Disutradarai Qi Xiaohui, dan naskahnya ditulis oleh Zhao Qian Qian Drama ini juga menggandeng nama tenar seperti Lai Guanlin eks member grup boy band K-Pop Wanna One, yang berperan sebagai Liang You Nian. Kemudian ada aktris muda Tiongkok Zhao Jinmai atau Angel Zhao sebagai Xia Miao Miao.

Sebelum menuju link untuk menonton drama A Little Thing Called First Love versi Mandarin, kamu bisa membaca sinopsis dramanya berikut.