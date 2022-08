Jadwal Bioskop Trans Tv Film USS Indianapolis: Men of Courage (2016) Tayang Hari ini

JURNALIS INDONESIA - Jadwal Bioskop Trans Tv akan menayangkan Film USS Indianapolis: Men of Courage (2016) pada hari ini Rabu, (17/8) pukul 23.30 WIB. Berikut Sinopsis Film biopik perang yang dapat kalian simak di bawah ini.

USS Indianapolis: Men of Courage (juga berjudul USS Indianapolis: Disaster in the Philippine Sea) adalah sebuah film bencana perang asal Amerika Serikat rilis tahun 2016.

Dibawah arahan oleh sutradara Mario Van Peebles dan ditulis oleh Cam Cannon dan Richard Rionda Del Castro, yang sebagian besar didasarkan pada kisah nyata kehilangan dari kapal dengan nama yang sama pada tahap penutupan Perang Dunia Kedua.

Mengisahkan Perang Dunia II, sebuah kapal angkatan laut Amerika ditenggelamkan oleh kapal selam Jepang meninggalkan 890 awak terdampar di perairan yang dipenuhi hiu.

Adapun deretan bintang yang turut meramaikan film USS Indianapolis: Men of Courage yakni Nicolas Cage, Tom Sizemore, Thomas Jane, Matt Lanter, Brian Presley, dan Cody Walker.

Berdasarkan ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat peringkat persetujuan 17% berdasarkan 12 ulasan, dengan peringkat rata-rata 3,4/10.

Yuk simak sinopsis bioskop trans tv film USS Indianapolis: Men of Courage di bawah ini.