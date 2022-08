Jadwal Bioskop XXI dan CGV Hari Ini Kamis 18 Agustus 2022, Film Terbaru Fall dan Emergency Declaration



Jadwal Bioskop XXI dan CGV Hari Ini Kamis 18 Agustus 2022--M-tix

JURNALIS INDONESIA - Berikut Bioskop" >Jadwal Bioskop Xxi dan Cgv hari ini Kamis 18 Agustus 2022, lengkap beserta sinopsis Film yang sedang tayang.

Bagi Anda yang ingin pergi ke bioskop pada Kamis 18 Agustus 2022, dapat memilih beberapa film berikut ini.

Terdapat film terbaru seperti Fall dan Emergency Declaration yang baru tayang di bioskop.

Dari dalam negeri, terdapat film terbaru yang dipernakan oleh Ariel Tatum dan Nicholas Saputra yakni Sayap-sayap Patah.

Selain itu masih ada film dari India yakni Laal Singh Chaddha, yang merupakan adaptasi cerita Forest Gump.

Masih ada beberapa film lainnya yakni Bullet Train, Top Gun Maverick, Everything Everywhere All At Once, dan masih banyak lagi.

Silahkan tinggal memilih, Anda ingin menyaksikan film bioskop yang mana.

Bagi Anda yang ingin menyaksikan bioskop pada hari ini, dapat memesan tiket melalui lamaan Mtix atau M.Cgv.id atau aplikasi M-tix dan M-cgv.

Hal ini akan membantu Anda agar tak perlu lagi mengantri di bioskop yang tentunya merepotkan.

Selengkapnya, ini jadwal bioskop XXI dan CGV hari ini Kamis 18 Agustus 2022, beserta film terbaru untuk rekomendasi tontonan.