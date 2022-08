Pentingnya Self Care untuk Kesehatan Mental, Begini Kata Pakar UNAIR



Psikolog Universitas Airlangga (UNAIR), Pramesti Pradna Paramita MEdPsych PhD Psikolog--UNAIR News

JURNALIS INDONESIA - Seringkali masyarakat Indonesia melupakan betapa pentingnya Kesehatan-mental" >Kesehatan Mental demi kesejahteraan hidup masing-masing.

Kurangnya edukasi soal kesehatan mental juga menjadi faktor mengapa banyak orang menyepelekan bahkan mengabaikan pentingnya kesehatan mental.

Maka dari itu, edukasi soal kesehatan mental perlu digencarkan kepada masyarakat guna mendorong kesadaran akan pentingnya kesehatan mental.

Seperti yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Perikanan dan Kelautan (FPK) yang menggelar Talkshow mengenai urgensi Self Care atau perawatan diri sebagai upaya edukasi pentingnya menjaga kesehatan mental

Talkshow yang bertajuk Our Bodies are Our Garden. Talkshow pada Minggu (14/8/2022) itu mengundang Psikolog Universitas Airlangga (UNAIR) Pramesti Pradna Paramita MEdPsych PhD Psikolog.

Dosen Fakultas Psikologi (FPsi) itu menjelaskan bahwa definisi self care dapat dilihat dari dua perspektif yaitu kesehatan dan psikologis.

Dari sudut pandang kesehatan, WHO (World Health Organization) memberikan definisi bahwa self-care merupakan kemampuan seseorang, keluarga, atau komunitas untuk menjaga kesehatan, mempromosikan kesehatan, mencegah penyakit, dan menghadapi kondisi sakit atau disabilitas dengan atau tanpa dukungan dari penyedia layanan kesehatan.

WHO menyoroti beberapa faktor yang berkaitan dengan self care. Di antaranya kebersihan, nutrisi, gaya hidup, faktor lingkungan, faktor sosial-ekonomi, self-medikasi, serta dua prinsip utama meliputi aspek individual dan komunitas.