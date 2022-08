Rilis Teaser Album Pink Venom, BLACKPINK Banjir Pujian Penggemar karena Dinilai Promosikan Budaya

JURNALIS INDONESIA - Blackpink diketahui menjadi salah satu grup K-pop dengan popularitas yang cukup besar di seluruh dunia.

Girlband Korea yang pertama kali debut pada tanggal 8 Agustus 2016 tersebut memilki banyak karya lagu yang luar biasa sehingga mereka sangat dicintai penggemar khususnya Blink.

Sempat Hiatus atau beristirahat selama kurang lebih hampir dua tahun, BLACKPINK akhirnya memberikan kabar yang mengejutkan penggemar bahwa mereka akan segera kembali ke pentas K-Pop.

Terbaru pihak menajemen BLACKPINK dalam hal ini YG Entertainment telah merilis sebuah Teaser album BLACKPINK yang berjudul Pink Venom dilansir dari Koreaboo pada hari Kamis (18/6).

Salah satu yang menarik dari teaser album tersebut adalah bahwa mereka sekaligus mempromosikan Budaya Asli Korea Selatan.

Hal ini tentu saja mengundang antusiasme dan pujian dari seluruh penggemar, karena BLACKPINK telah mempromosikan budaya Korea dalam karya mereka.

Seperti diketahui, tidak hanya kali ini saja BLACKPINK memperkenalkan budaya Korea dalam album Comeback, sebelumnya pada tahun 2020 BLACKPINK sempat mempromosikan budaya Korea Selatan dalam lagu mereka yang berjudul How You Like That.

