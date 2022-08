Link Nonton Film Drakor If You Wish Upon Me Eps 3 Sub Indo, Bukan Rebahin, LK21 dan IndoXXI



If You Wish Upon Me episode 3--

JURNALIS INDONESIA - Link Nonton film dram korea (Drakor) If You Wish Upon Me episode 3 Sub Indo.

If You Wish Upon Me dalam minggu ini sudah memasuki episode 3 dan 4.

Episode 3 telah tayang hari Rabu (17/8) lalu, sedangkan untuk episode 4 tayang hari ini, Kamis (18/8).

(BACA JUGA:Terungkap Alasan JIN BTS, Ingin Bekerja di MapleStory Nexon)

Berikut ini rekap If You Wish Upon Me episode 3.

Yoon Gyeo Rye terlihat masih mencoba beradaptasi dengan pekerjaan sukarelanya di Rumah Sakit Woori Hospice bersama Tim Genie dam ia mulai bayak mengetahui tentang kisah para anggota.

Tim Genie membantu menolong pasien yang bernama Pyeon Yong Ho untuk memenuhi keinginan terakhirnya dengan makan bersama, karena ia di vonis hanya memiliki beberapa waktu sisa hidupnya.

(BACA JUGA:Link Nonton Drakor Extraordinary Attorney Woo episode 15 Sub Indo, Bukan Rebahin, LK21, IndoXXI, Film Apik)

Mereka tampak mengundang putinya dan nyonya Yeom menyiapkan makanan lezat untuk dimakan bersama.