Jadwal Bioskop Trans Tv Film Badges of Fury (2013) Laga Komedi Jet Li, Tayang Hari ini

JURNALIS INDONESIA - Jadwal Bioskop Trans Tv akan menayangkan Film Badges Of Fury (2013) pada hari ini Jumat, (19/8) pukul 21.30 WIB. Berikut sinopsis Film komedi aksi yang dapat kalian simak di bawah ini.

Badges of Fury juga dikenal sebagai The One Detective adalah film asal Hong Kong rilis tahun 2013 yang disutradarai oleh Wong Tsz -ming dalam debut penyutradaraannya.

Film ini mengisahkan tiga kasus Pembunuhan paling mengejutkan di Hong Kong. Detektif muda Wang Bu'er dan temannya Huang Feihong memulai penyelidikan yang penuh kegembiraan dan kejadian tak terduga.

Adapun Bintang yang melakoni film ini antara lain Jet Li, Wen Zhang, Cecilia Liu, Michelle Chen dan Ada Liu.

Badges of Fury dibintangi Jet Li dan Wen Zhang dalam kolaborasi ketiga mereka setelah Ocean Heaven dan The Sorcerer and the White Snake. Film ini dirilis secara teatrikal pada 21 Juni 2013.

Sementara itu saat proses syuting berlangsung pada Juli 2012 di Hong Kong. Sebuah kecelakaan terjadi saat syuting adegan kejar-kejaran mobil di Sha Tin Water Treatment Works di mana sebuah mobil penyangga kehilangan kendali dan terbalik hampir membunuh sinematografer dan menyebabkan sembilan cedera termasuk 8 pria dan 1 wanita dan banyak orang terjebak di dalam mobil.

Yuk simak sinopsis Bioskop Trans Tv Film Badges of Fury yang dapat kalian ketahui di bawah ini.