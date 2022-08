Sinopsis dan Link Nonton Drama China Romantis: Love Between Fairy and Devil Sub Indo (2022)



sinopsis dan link nonton Love Between Fairy and Devil Sub Indo--tangkapan layar YouTube iQIYI 爱奇艺

Love Between Fairy and Devil merupakan sebuah seri drama Tiongkok tahun 2022 dari termasuk seri Sweet On Iqiyi.

Love Between Fairy and Devil merupakan sebuah seri drama Tiongkok tahun 2022 dari termasuk seri Sweet On Iqiyi.

C-Drama ini rilis atau dijadwalkan tayang bersama dengan drama Love The Way You Are, See You Again, dan Mr. Bad.

Drama China Romantis ini juga termasuk seri film yang bergenre Xianxia dan kolosal. Dalam kisahnya drama ini mengadaptasi cerita dalam novel Cang Lan Jue.

Dikenal juga dengan Eternal Love, Love Between Fairy and Devil, seri tersebut terdiri dari 36 episode.

Serial Love Between Fairy and Devil menyajikan kisah percintaan antara makhluk abadi berstatus rendah di Suku Surgawi bernama Xiao Lanhua (Yu Shuxin) dan Dongfang Qingcang (Dylan Wang), iblis tak berperasaan yang mendekati Xiao Lanhua dengan maksud tertentu.

Sebelum menonton drama China Love Between Fairy and Devil silakan baca sinopsisnya terlebih dahulu di bawah ini.