Kronologi Lengkap Meninggalnya Ayah Emil Dardak yang Mengalami Kecelakaan di Tol Pemalang Batang



Kronologi Meninggalnya Hermanto Dardak, Ayah dari Emil Dardak--Instagram @emildardak

JURNALIS INDONESIA - Ayah dari Emil Dardak, Ahmad Hermanto Dardak Meninggal Dunia karena kecelakaan di KM 341+400B ruas Tol Pemalang-Batang.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Iqbal Alqudusy.

" Terjadi kecelakaan 33K Tabrak Belakang di KM 341+400 B terjadi pada pagi hari saat cuaca cerah dengan kondisi arus lalu lintas landai alinyemen menikung kanan dan mendatar," ujar Iqbal Alqudusy dalam ketarangan resmi, pada Sabtu (20/8).

Peristiwa tersebut melibatkan dua kendaraan yakni Toyota Inova yang digunakan oleh Hermanto Dardak, dengan truk Hino yang dikendarai oleh Siswoyo.

Mobil Toyota Inova yang membawa Hermanto Dardak dikemudikan oleh Angga Saputra.

Pasca kejadian, Hermanto Dardak dan Angga Saputra dibawa ke RSU Aro Jawa Tengah. Saat ini, Angga Saputra mengalami luka dan sedang mendapatkan rawat jalan.

Meninggalnya mantan Wakil Menteri Pekerjaan Umum ini, disampaikan langsung oleh anaknnya Emil Dardak.

Wakil Gubernur Jatim tersebut menyampaikan kabar duka soal ayahnya melalui postingan di Instagram.

'Farewell my lifelong inspiration. I'm so proud to have you as my father. (Selamat tinggal inspirasi hidupku. Saya sangat bangga memilikimu sebagai ayah)," tulis Emil di Instagram Story.

Semasa hidupnya, Hermanto Dardak pernah menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia periode 2015-2018.

Selain itu Hermanto Dardak juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah periode 2014−2016 dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum periode 2010−2014.

