Video Musik 'PINK VENOM' Milik BLACKPINK yang Baru 24 Jam Rilis Mendapatkan Rekor Jumlah Penonton Terbanyak

BLACKPINK cetak rekor penonton terbanyak setelah 24 jam penayangan musik video PINK VENOM di

JURNALIS INDONESIA - Blackpink baru saja memecahkan Rekor dengan musik video terbarunya yang bertajuk Pink Venom setelah 24 jam penayangan.

Dilansir melalui laman Soompi pada Sabtu (20/8), PINK VENOM merupakan sebuah single pra-rilis sekaligus menjadi lagu pembuka dalam album Comeback mereka yang dirilis pada 19 Agustus pukul 1 siang KST.

Setelah 24 jam penayangan, musik video PINK VENOM telah mendapatkan sekitar 86 juta penonton di Youtube. Hal tersebut menandakan banyaknya antusias penggemar dalam menunggu idola mereka kembali.

Sejauh ini pihak YouTube belum mengkonfirmasi perihal jumlah penonton yang BLACKPINK dapatkan dalam penayangan musik video terbaru mereka tersebut.

Sepertinya musik video PINK VENOM ini mendapatkan rekor penayangan tertinggi pada tahun 2022 dalam penayangan video musik 24 jam pertama.

Rekor terbaru dalam musik video comeback mereka ini nampaknya masih terus bersaing untuk memecahkan rekor sebelumnya dengan lagu How You Like That yang rilis pada tahun 2020 dan mendapatkan 86,3 juta penonton dalam penampilan perdananya selama 24 jam.

Karena jumlah penayangan resmi YouTube kerap berbeda dengan jumlah penayangan jika diukur secara real time.

