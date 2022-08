Sulit Mengelola Pengeluaran? Coba Tips Keuangan Ala Pakar UNAIR ini

JURNALIS INDONESIA - Sulitnya membedakan mana yang kebutuhan dan keinginan bukan hal yang asing lagi bagi Mahasiswa.

Apabila tidak segera dikenali, akibatnya Pengeluaran menjadi tak terkendali.

Makanya kebiasaan foya-foya umum terjadi di kalangan mahasiswa.

Terutama bagi mereka yang masih belum mengenali mana yang merupakan kebutuhan dan keinginan.

Dosen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (FEB UNAIR), Martha Ranggi Primanthi SE MIDEC PhD membagikan Tips bagi mahasiswa bagaimana mengelola pengeluaran.

Menurut Martha, hal pertama yang harus dilakukan adalah membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Menurutnya hal tersebut sangat mudah dilakukan. Apabila kita tidak membeli sesuatu, tapi kehidupan kita masih berjalan lancar dan aman tanpa hambatan, maka itu berarti keinginan, bukan kebutuhan.

“Karena kalau kebutuhan tidak dipenuhi, kehidupan kita jadi jadi buruk atau worst off. Cara membedakannya as simple as that,” ungkapnya.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNAIR itu memiliki pengalaman menjalani kuliah S1 3,5 tahun di UNAIR. Kemudian melanjutkan studi S2 dan S3 di luar negeri.