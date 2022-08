Hadapi Normal Baru Pasca Pandemi, Berikut 3 Manejemen Kesehatan Primer yang Baik Menurut Pakar UNAIR

JURNALIS INDONESIA - Pandemi-covid-19" >Pandemi Covid-19 menjadi tantangan tersendiri bagi beberapa sektor kehidupan masyarakat baik itu perekonomian, industri maupun Kesehatan.

Tentunya hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi hampir seluruh masyarakat dunia khususnya Indonesia untuk mulai menyesuaikan dengan Kebiasaan Baru pasca terjadinya pandemi.

(BACA JUGA:Mahasiswa UNAIR Kembangkan Inovasi Ring Jantung yang Ramah Lingkungan)

Apalagi Pandemi Covid-19 yang melanda sudah memasuki tahun kedua dan kini sedang berada di fase transisi untuk menuju Epidemi karena angka penurunan penyebaran virus Covid-19 yang cukup positif.

Khusus untuk bidang kesehatan hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dimana seluruh lapisan maupun elemen masyarakat harus mulai menyiapkan diri dengan sistem manajemen kesehatan yang baru.

Bahasan mengenai itu didiskusikan Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan ( AKK ) Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (UNAIR) dalam webinar internasional pada Kamis (24/3/2022). Dengan mengangkat topik manajemen perawatan kesehatan primer.

Webinar yang juga buah kerja sama dengan Research Group for Health and Wellbeing of Women and Children menghadirkan tiga narasumber.

(BACA JUGA:Nyeri Sendi? Kenali Perbedaan Rheumatoid Arthritis dan Gout Sebelum Beli Obat Asam Urat)

Yakni, Dr Khadizah haji Abdul Mumin dari PAPRSB Institute of Health Science Universiti Brunei Darussalam; Kumari Vibhti Kayak PhD, Peneliti Pusat Studi Ilmu Sosial Calcutta , India; dan Alya Hazfiarimi MPH dari Center for Health Equity The University of Melbourne.