Link Nonton Film 365 Days This Day Full Movie Legal, Waktunya Tinggalkan Situs Rebahin dan Film Apik

link nonton film 365 Days: This Day Part 2--Netflix

JURNALIS INDONESIA - Link nonton film 365 Days This Day full movie legal, bukan seperti situs Rebahin dan film.

Pada kesempatan kali ini Tim Jurnalis Indonesia akan memberikan Rekomendasi Film dengan tajuk 365 Days This Day lengkap dengan sinopsisnya.

Sebenarnya film 365 Days This Day ini sudah tayang sejak Rabu, (27/4) lalu, namun baru-baru ini muncul sekuel The Next 365 Days yang resmi tayang pada pada Jumat, (19/8).

The Next 365 Days di platform Netflix menjadi film terpopuler hari ini .

Jadi sangat disayangkan jika menonton film The Next 365 Days namun tidak mengerti dengan film 365 Days This Day.

Film ini disutradarai oleh Barbara Bialowas dan Tomasz Mandes film ini menjadi sebuah jawaban dari film pertamanya yang masih terdapat cerita gantung di akhir filmnya.

Sejak pertama kali dirilis pada awal 2020, 365 Days memang sukses jadi film paling populer di Netflix. Apalagi, ceritanya cukup kontroversial lantaran menampilkan adegan erotis dengan unsur pemaksaan.

