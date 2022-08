BLACKPINK Baru Saja Mencetak Rekor Baru Melalui Spotify dengan Lagu Terbarunya 'PINK VENOM'



JURNALIS INDONESIA - Blackpink baru saja mencetak Rekor baru melalui platform musik Spotify untuk lagu terbaru mereka yang bertajuk Pink Venom.

Prestasi itu mereka torehkan pada hari Jumat (19/8) melalui debut terbarunya yang diunggah melalui Spotify mendapatkan 10,79 juta pendengar.

Lagu PINK VENOM menjadikan lagu debut terbesar tahun 2022 dan dapat memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh BTS dengan lagu Yet To Come.

Dilansir melalui laman AllKpop pada Senin (22/8), BLACKPINK juga dapat bertengger pada posisi pertama 'Top Songs Global' Spotify.

Comeback dari grup yang beranggotakan Lisa, Jennie, Rose, dan Jisoo ini dapat mencapai posisi puncak tangga lagu pada hari kedua.

Hal tersebut menjadikan lagu grup besutan YG Entertainment ini lagu K-Pop #1 terlama di tangga lagu.

PINK VENOM merupakan lagu pembuka untuk albu debut mereka, rencananya single kedua mereka bertajuk Born Pink akan rilis pada bulan September.

