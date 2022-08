Link Nonton Film The Next 365 Days Full Movie Legal, Waktunya Tinggalkan Situs Rebahin dan Film Apik

JURNALIS INDONESIA - Link nonton film The Next 365 Days sub Indo full movie, bukan sepeti situs Rebahin dan Film Apik.

Pada kesempatan kali ini Tim Jurnalis Indonesia akan memberikan Rekomendasi Film dengan tajuk The Next 365 Days lengkap dengan sinopsisinya.

Pasalnya film The Next 365 Days ini baru saja dirilis oleh perusahaan streaming video online asal A.S, Netflix kembali pada Jumat, (19/8).

(BACA JUGA:Link Nonton Film The Sandman Sub Indo Full Movie, Jangan Gunakan Rebahin, LK21 dan IndoXXI)

Film The Next 365 Days sangat menarik, sebab pada platform Netflix film tersebut mampu bertengger di posisi teratas hari ini walau masih dikatakan baru dirilis

The Next 365 Days mengisahkan tentang hubungan asmara antara perempuan pekerja fesyen dan lelaki yang bekerja sebagai bos mafia dari Sisilia.

Dibawah arahan oleh sutradara Barbara Białowąs dan Tomasz Mandes film ini memiliki panjang durasi 1 jam 53 menit.

Drama erotis tersebut merupakan hasil alih wahana dari novel dengan judul yang sama karya Blanka Lipinska: penulis kenamaan Polandia. Film The Next 365 Days merupakan sekuel ketiga dari 365 Days (2020) dan 365 Days: This Day (2022).

(BACA JUGA:Link Nonton Film Locke & Key Season 3 Sub Indo Full Movie, Jangan Gunakan IndoXXI, Rebahin, LK21 dan Film Apik)

Adapun bintang yang melakoni film tersebut yakni Anna-Maria Sieklucka, Magdalena Lamparska, Michele Morrone dan Rebecca Casiraghi.

Yuk simak Sinopsis beserta link nonton film The Next 365 Days sub Indo full movie yang dapat kalian akses di bawah ini.