Lagu 'Pink Venom' BLACKPINK Diduga Berselisih Terhadap TWICE, Berikut Pendapat Netizen



BLACKPINK Pink Venom, Twitter @ygofficialblink--

JURNALIS INDONESIA - BLACKPINK setelah merilis single terbarunya Pink Venom, membuat netizen banyak spekulasi terkait arti liriknya yang menyindir TWICE.

Hal ini terjadi setelah BLACKPINK meluncurkan single pra-rilis mereka "Pink Venom," beberapa pengguna internet turun ke forum komunitas online untuk membahas apakah lirik lagu tersebut merupakan serangan terhadap TWICE.

Lirik pertama yang dimaksud berbunyi, "Eat your popcorn, do not think about cutting in." yang jika diartikan kedalam bahasa Indonesia adalah "Makan popcorn Anda, jangan berpikir untuk memotong."

(BACA JUGA:BLACKPINK Baru Saja Mencetak Rekor Baru Melalui Spotify dengan Lagu Terbarunya 'PINK VENOM')

Lirik tersebut membuat netizen berspekulasi jika ini ditujukan untuk TWICE, karena girl grup tersebut adalah model untuk CGV Movie Theaters dan bahkan memiliki set popcorn mereka sendiri, "TWICE Combo Set."

Bagian lain yang memicu kecurigaan adalah lirik, "I talk that talk / Runways I walk / Eyes closed pop pop / No need to look / One by one then two by two." Orang-orang percaya jika lirik tersebut terkait rilisan musik TWICE.

(BACA JUGA:'Pink Venom' BLACKPINK Banyak Pecahkan Rekor di Spotify)

Album terbaru TWICE berjudul BETWEEN 1&2, dan judul lagunya adalah Talk That Talk.