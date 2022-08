Link Nonton Film Fullmetal Alchemist: The Revenge of Scar Sub Indo Full Movie, Jangan Rebahin, LK21, IndoXXI

JURNALIS INDONESIA - Berikut Link Nonton Film Fullmetal Alchemist the Revenge of Scar Sub Indo Full Movie dan jangan gunakan situs ilegal seperti Rebahin, Lk21, Film Apik Indoxxi.

Perusahaan streaming video online asal A.S, Netflix kembali menghadirkan tontonan menarik teranyarnya bertajuk Fullmetal Alchemist the Revenge of Scar resmi tayang pada Sabtu, (20/8).

Fullmetal Alchemist the Revenge of Scar adalah merupakan alih wahana dari manga karya Hiromu Arakawa yang sebenarnya dirilis sejak tahun 2002 lalu.

Mengikuti Edward yang terus mencari cara untuk mendapatkan kembali tubuh Alphonse. Namun, saudara-saudara Elric terkejut mengetahui tentang seorang pembunuh berantai yang secara khusus menargetkan alkemis.

Adapun bintang kenamaan yang turut melakoni film tersebut yakni Yamada Ryosuke, Mizuishi Atomu, Honda Tsubasa, Dean Fujioka, Mackenyu dan Sato Ryuta.

Durasi dari film Fullmetal Alchemist: The Revenge Of Scar ini memiliki durasi selama 125 menit atau 2 jam 5 menit.

Yuk simak Sinopsis beserta link nonto film Fullmetal Alchemist the Revenge of Scar yang dapat kalian akses di bawah ini.