Jadwal Bioskop Trans TV Film The Colony (2013) Tayang Hari ini

JURNALIS INDONESIA - Jadwal Bioskop Trans Tv akan menayangkan Film Film The Colony (2013) pada hari ini Selasa, (23/8) pukul 23.45 WIB. Berikut Sinopsis Film aksi fiksi ilmiah yang dapat kalian simak di bawah ini.

The Colony merupakan film asal Kanada yang dirilis pada tahun 2013 silam yang disutradarai oleh Jeff Renfroe dan naskah ditulis oleh Svet Rouskov, Patrick Tarr dan Pascal Trottier.

(BACA JUGA:Jadwal Bioskop Trans Tv Film Mr. & Mrs. Smith (2005): Pasangan Agen Suami Istri Saling Bunuh , Tayang Hari ini)

Mengisahkan situasi iklim bumi yang kian mengalami krisis dan perubahan iklim terjadi secara ekstrem, manusia yang selamat bersembunyi di bawah tanah serta saling bunuh untuk mendapatkan kebutuhan pangan.

Adapun deretan bintang yang meramaikan film The Colony yakni Kevin Zegers, Bill Paxton, Charlotte Sullivan, Dru Viergever, Atticus Mitchell, John Tench, Lisa Berry, Julian Richings dan Laurence Fishburne.

Diketahui film The Colony berhasil memenangkan penghargaan Grand Prize of European Fantasy Film in Silver pada ajang Catalonians International Film Festival tahun 2013.

(BACA JUGA:Jadwal Bioskop Trans Tv Film I.T (2016): Hidup Pengusaha Berubah Setelah Memecat Karyawannya, Tayang Hari ini)

Sementara itu, berdasarkan laman Rotten Tomatoes memberi film ini skor 18% berdasarkan ulasan dari 33 kritikus, dan rata-rata peringkat 4 dari 10.

Yuk simak jadwal bioskop trans tv film The Colony (2013) yang dapat kalian simak di bawah ini.