Link Nonton Film dan Sinopsis Day Shift Sub Indo Full HD, Bukan LK21, Rebahin, dan IndoXXI



Tangkapan layar poster film Day Shift-netflixfilm-Instagram

JURNALIS INDONESIA - Link Nonton Film dan Sinopsis Day Shift yang dapat kalian saksikan tanpa menggunakan situs ilegal seperti Rebahin, Lk21, dan Indoxxi.

Film yang rilis pada 12 Agustus kemarin melalui platform streaming Netflix ini menjadi sebuah film yang dapat menduduki peringkat lima 'Film Teratas di Indonesia Hari ini'.

Day Shift merupakan sebuah film yang disutradarai oleh J. J. Perry dan naskahnya ditulis oleh Tyler Tice.

Untuk bagian sinematografinya sendiri dipercayakan ke Toby Oliver salah satu sinematografer yang juga menggarap beberapa film seperti Get Out, Happy Death Day, dan Insidious: The Last Key.

Day Shift mengisahkan seorang ayah pekerja keras, pekerja keras yang hanya ingin memberikan kehidupan yang baik untuk putrinya yang berusia 8 tahun yang cerdas.

Film ini dibintangi oleh Jamie Foxx, Dave Franco, Natasha Liu Bordizzo, Meagan Good, Karla Souza, Steve Howey, Scott Adkins, dan Snoop Dogg.

Sebelum menonton film Day Shift, ada baiknya jika kalian menyimak sinopsis di bawah ini untuk mengerti sedikit alur ceritanya.

