Tips Membuat Esai dan Ketahui Manfaatnya, Salah Satunya Tingkatkan Kemampuan Analisis dan Berpikir Kritis



manfaat dan tips menulis essay -StockSnap-Pixabay

JURNALIS INDONESIA – Mari ketahui pentingnya kemampuan menulis Esai dan publikasinya serta kiat-kiat untuk membuat Esai yang baik.

Universitas Airlangga melalui Airlangga Essay Academy 2022 mengadakan webinar mengenai pentingnya publikasi esai dengan tajuk “How Important is Essay Writing Knowledge in Supporting The Sdgs Program”.

Acara yang termasuk dalam Airlangga Writing Education (AWE 2022) ini diselenggarakan pada Minggu (21/08) secara online atau daring.

Dalam acara webinar ini mengundang narasumber yang ahli dibidangnya yakni, Sri Yayu Ninglasari, SE, MSEI.

Manfaat atau pentingnya esai

Esai, buka Sri, yang telah sering didengar oleh masyarakat awam, adalah sebuah karya tulis yang membahas suatu topik tertentu secara sepintas dari pandangan penulis untuk meyakinkan pembaca terkait ide-ide yang kita tuangkan, seperti argumen.

“Esai penting bagi mahasiswa untuk meningkatkan pemahaman yang dapat dianalisis sehingga memunculkan pemikiran kritis, juga mengembangkan kapasitas tulis,” bebernya.

Bukan hanya argumentatif esai, tetapi masih banyak juga tipe esai lain, seperti esai komparasi, ekspositoris, dan naratif. Perbedaan Konteks esai tersebut sesuai dengan namanya, seperti untuk mengekspos argumentasi, membandingkan suatu hal, menjelaskan suatu proses, atau mendeskripsikan hal-hal umum sebagai hiburan.

Struktur Esai

“Struktur dasar esai adalah pendahuluan, isi, dan penutup atau kesimpulan. Pendahuluan berisi gambaran kepada pembaca mengenai konteks, isi, membahas bukti lebih rinci agar pembaca menerima sudut pandang dari penulis, dan kesimpulan sebagai pemersatu dan penyingkat bagian-bagian sebelumnya,” terang Sri.