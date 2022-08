Serial The Lord of The Rings: The Rings of Power Tayang di Prime Video, Ini Cara Berlanganan Amazon Prime



Serial The Lord of The Rings: The Rings of Power Tayang di Prime Video--Instagram @lotronprime

JURNALIS INDONESIA - Waralaba film The Lord Of The Rings akan menghadirkan serial terbarunya pada September 2022.

Serial bertajuk The Lord of The Rings: The Rings Of Power akan tayang di Amazon Prime pada 2 September 2022.

Hal tersebut diketahui melalui sebuah postingan instagram @lotonprime dan @primevideo pada Selasa (23/8).

(BACA JUGA:5 Rekomendasi Film dan Series Terbaik yang Tersedia di Amazon Prime Video, Lengkap Beserta Cara Berlangganan)

"Ikut bersama kami di Middle-earth pada 2 September," tulisnya.

Dalam postingan tersebut juga terdapat trailer yang menunjukan beberapa karakter utama dari Lord of The Rings.

Trailer

Trailer dibuka dengan Aragon muda, yang diperankan oleh Viggo Mortensen. Hal ini menunjukan bahwa seerial ini terjadi sebelum trilogi film Lord of The Rings.

Serial The Rings of Power terinspirasi dari kisah sejarah dan mitologi Celtic, serta mitologi bangsa Nordik.

Bagi Anda para fans LOTR dapat menyaksikan secara langsung melalui aplikasi streaming Amazon Prime Video muali 2 September 2022.

(BACA JUGA:Amazon Bagikan 30 Game PC Gratis di Prime Gaming, Cuma Modal Daftar Berpeluang Main Fumbel in the Dark)

Untuk Anda yang belum berlangganan dapat melakukan cara-cara berikut ini.