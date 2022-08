CARAT Merapat! Tercium Aroma Kolaborasi dari SEVENTEEN, Ternyata dengan Artis Internasional Ini



Tangkapan layar Boyband SEVENTEEN-hybe._.entertainment-Instagram

JURNALIS INDONESIA - Kabar gembira untuk Carat! Seventeen akan berkolaborasi dengan artis internasional satu ini untuk menggarap single baru.

Boy group asuhan Pledis Entertainment yang terdiri dari S.Coups, Jeonghan, Joshua, Jun, Hoshi, Wonwoo, Woozi, The8, Mingyu, DK, Seungkwan, Vernon, Dino ini akan bekerja sama dengan penyanyi asal Britania Raya Anne-marie.

SEVENTEEN mengunggah cover image di akun media sosial mereka pada Rabu (24/8) dan mengumumkan tanggal perilisan single Kolaborasi mereka dengan Anne-Marie yang bertajuk ‘WORLD’ pada tanggal 26 Agustus mendatang.

Menurut laporan yang dinukil dari Kpopstarz, lagu ‘WORLD’ adalah lagu yang menjadi lagu utama dari album repackage ke-4 mereka yang bertajuk ‘SECTOR 17’.

Kerennya, lagu berjudul ‘WORLD’ ini akan digarap bersama dengan artis internasional asal Britania Raya yang terkenal dengan lagunya yang berjudul ‘2002’.

Sebelum lagu kolaborasi tersebut terungkap, SEVENTEEN merilis video ‘I Just Called’ challenge bersama dengan Hoshi, Vernon, dan THE8 dengan judul ‘WE’RE LOOKING AT YOU’ pada 22 Agustus lalu.

Tak disangka, selang beberapa waktu, Anne-Marie mengomentari video mereka, “Boleh nggak aku gabung dengan kalian?”

Karena komentar ini, rasa ingin tahu CARAT semakin gatal karena komentar tersebut bisa jadi isyarat akan adanya kolaborasi antara SEVENTEEN dengan Anne-Marie.