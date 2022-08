Jadwal Bioskop Trans Tv Film The Hunter's Prayer (2017) Tayang Hari ini

JURNALIS INDONESIA - Jadwal Bioskop Trans Tv akan menayangkan Film Film The Hunter's Prayer (2017) pada hari ini Rabu, (24/8) pukul 23.45 WIB. Berikut Sinopsis Film aksi kriminal yang dapat kalian simak di bawah ini.

The Hunter's Prayer merupakan film kolaborasi 3 negara (A.S, Jerman, Spanyol) rilis tahun 2017 yang disutradarai oleh Jonathan Mostow, berdasarkan novel 2004 For the Dogs oleh Kevin Wignall.

Film ini menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran yang berkonflik membantu seorang wanita muda untuk membalas kematian keluarganya.

Adapun bintang yang meramaikan film The Hunter's Prayer yakni Sam Worthington, Odeya Rush, Allen Leech, dan Amy Landecker.

Sementara itu, berdasarkan laman Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 33% berdasarkan 21 ulasan, dan rating rata-rata 4,9/10.

