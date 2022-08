Link Nonton Film Only Murders In The Building Season 2 Sub Indo Download HD, Jangan IndoXXI, Rebahin dan LK21

JURNALIS INDONESIA - Berikut Link Nonton Film Only Murders In The Building Season 2 Sub Indo Full Movie, jangan gunakan situs ilegal Indoxxi, Rebahin, Lk21 dan Film Apik.

Setelah sukses di musim pertamanya Disney+ Plus Hotstar kembali menyuguhkan lanjutan serial drama komedi misterinya bertajuk Only Murders In The Building season 2 tayang perdana (28/6) lalu.

Dibawah arahan oleh sutrdara sekaligus penulis naskah Steve Martin dan John Hoffman, season 2 ini dilepas sebanyak 10 episode.

Pada season 2 ini nampak pengambilan latar tempat di kota New York, A.S yang tentu dikemasi lebih apik dan menghibur Anda sekalian.

Sementara itu, berdasarkan laman kritikus film IMDb, serial ini meraih peringkat rating hingga 8.1 dari skala 10.

Adapun deretan bintang kenamaan yang turut beradu akting pada serial drama ini antara lain Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Aaron Dominguez, Amy Ryan, Cara Delevingne dan Adina Verson.

Yuk simak sinopsis beserta link nonton film Only Murders In The Building season 2 sub Indo Full Movie yang dapat kalian akses di bawah ini.