'PINK VENOM' BLACKPINK Resmi Raih Debut Video Musik Terbesar di Youtube



JURNALIS INDONESIA - Musik video Pink Venom BLACKPINK telah memecahkan rekor untuk penayangan 24 jam terbesar ketiga dalam sejarah YouTube dan angka tersebut lebih tinggi dari jumlah total penayangan sebelumnya.

Pada 19 Agustus pukul 1 siang KST, BLACKPINK membuat comeback mereka yang sangat ditunggu-tunggu dengan single pra-rilis baru mereka Pink Venom.

Hanya satu jam setelah dirilis, video musik untuk lagu tersebut secara mengesankan mendapatkan tiga juta viewers di YouTube.

Dalam waktu penayangan 24 jam Pink Venom BLACKPINK kemudian mencapai total 86.228.516 Viewers, tetapi jumlah penayangan tersebut tidak diverifikasi oleh YouTube.

Namun pada 22 Agustus waktu setempat, Billboard mengungkapkan bahwa YouTube secara resmi mengkonfirmasi bahwa Pink Venom BLACKPINK telah mengumpulkan lebih dari 90,4 juta viewers dalam 24 jam pertama.

Dengan pencapaian terbaru ini, BLACKPINK kini telah mencatat debut video musik 24 jam terbesar di tahun 2022.

Pink Venom juga kini telah mencapai debut video musik terbesar girl group itu sendiri sejak debut mereka, melampaui rilisan sebelumnya ditahun 2020 dengan judul How Your Like That (yang mengumpulkan 86,3 juta viewers).