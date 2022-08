Link Nonton Drakor dan Sinopsis All of Us Are Dead Sub Indo Full HD, Bukan Rebahin, LK21, Maupun IndoXXI



Link nonton drakor dan sinopsis All of Us Are Dead-Netflix-YouTube

JURNALIS INDONESIA - Link Nonton Drakor dan Sinopsis All Of Us Are Dead tanpa menggunakan situs ilegal seperti Rebahin, Lk21, maupun Indoxxi dengan subtitle Indonesia dan resolusi Full HD.

Drakor ini rilis di platform streaming Netflix pada 28 Januari 2022 lalu dengan total jumlah episode sebanyak 12 yang merupakan sebuah adaptasi dari Webtoon dengan judul Now at Our School karya Joo Dong Geun.

Membawa sebuah serial dengan tema zombie, Drakor ini sukses bertengger di posisi puncak Netflix Indonesia dan Top 10 Netflix di berbagai negara.

All of Us Are Dead dibintangi oleh beberapa bintang seperti Park Ji Hoo, Yoon Chan Young, Jo Yi Hyun, Park Solomon, Yoo In Soo, dan berbagai pemeran lainnya.

Drama Korea yang menceritakan mengenai wabah zombie yang menyerang Korea ini disutradarai oleh Lee Jae-kyo dan Kim Nam-su.

Ketika penayangan, drakor ini mendapatkan berbagai atensi dan menjadi pembicaraan hangat warganet di media sosial karena keseruan alur cerita yang dibawa.

Sebelum menonton drakor All of Us Are Dead, ada baiknya jika kalian menyimak sedikit sinopsis agar tidak kaget ketika menontonnya.

