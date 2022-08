Anak Start-up Merapat! Ini 5 Strategi untuk Terobos Target Market Menurut Pakar UNAIR



kantor start up-dok.freepik-freepik.com/rawpixel

JURNALIS INDONESIA - Dewasa ini, perusahaan perintis alias Start-up semakin tumbuh subur di mana-mana.

Hal tersebut adalah angin segar bagi para pencari kerja karena dengan maraknya start-up, lapangan kerja pun semakin banyak tersedia.

Namun, ternyata tidak semua orang mengerti strategi apa saja yang harus digunakan guna terobos target pemasaran alias target market mereka.

Dalam Airlangga Webinar Conference Series (AWCS) pada Kamis (18/8) lalu yang dihelat oleh Fakultas Kedokteran (FK) UNAIR, webinar tersebut mengusung tema Current Shifting in Healthcares Sector: FK UNAIR Answers The Challenges, dengan speaker pertama mengundang Mohammad Nurdin Zuhri dr Sp M FICS RFP AEPP.

Dokter Nurdin merupakan founder start-up dari Kuliah Online (KulON) dan KulEvent by KulON. Ia menyampaikan materi tentang How to Build a Start Up as a Clinical: The Do and Dont’s. Dokter Nurdin Zuhri mengenalkan start-up kepada peserta webinar.

Menurutnya, pengertian start-up yang mudah dipahami dan dimengerti yakni bisnis yang menyangkut kegiatan jual beli barang atau jasa dengan basis teknologi.

“Start-up adalah sebuah bisnis dengan mencari profit yang menjual barang dan jasa yang memungkinkan untuk grow ratusan bahkan ribuan kali, tanpa cost ikut naik dengan menggunakan teknologi sebagai landasan dasar,” ujarnya kepada peserta.

Menurut dokter Nurdin, sebagai dokter sekaligus pebisnis harus dapat memahami lima strategi digital start-up agar dapat memasuki pasar.