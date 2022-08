Lirik Lagu TWICE-Talk That Talk yang Baru Saja Rilis untuk Menandai Comeback Album 'BETWEEN 1&2'



Lirik lagu TWICE-Talk that Talk-JYP Entertainment-YouTube

JURNALIS INDONESIA - Lirik Lagu Twice yang baru saja rilis hari ini bertajuk Talk That Talk untuk menandakan Comeback mereka dalam album BETWEEN 1&2.

Setelah mengumumkan perpanjangan kontrak bersama JYP Entertainmeng, TWICE melakukan comeback setelah terakhir kali merilis Alcohol Free pada tahun 2021 lalu.

TWICE sendiri berencana untuk mengeluarkan mini album ke-11 bertajuk BETWEEN 1&2 pada hari ini Jumat (26/8) setelah melakukan perilisan Talk that Talk.

Album BETWEEN 1&2 menandai comeback pertama mereka pada tahun 2022 dan merupakan kelanjutan dari album studio ketiga mereka yang bertajuk Formula of Love: O+T=<3.

Grup besutan Jyp Entertainment ini sendiri telah mendapatkan jumlah penonton sebanyak 3 juta setelah melakukan perilisan Talk that Talk di YouTube pada pukul 11.00 WIB.

Lagu Talk that Talk dikomposisikan oleh Lee Woo Min (collapsedone) yang pernah bekerjasama untuk menggarap Knock Knock dan The Feels.

Berikut lirik lagu Talk that Talk yang baru saja dirilis oleh TWICE melalui laman YouTube JYP Entertainment.

