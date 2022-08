Jadwal Bioskop Trans TV Film The Revenant (2015) Tayang Hari ini

JURNALIS INDONESIA - Jadwal Bioskop Trans Tv akan menayangkan Film Film The Revanant (2015) pada hari ini Jumat, (26/8) pukul 23.45 WIB. Berikut Sinopsis Film drama petualangan yang dapat kalian simak di bawah ini.

The Revenant adalah sebuah film asal Amerika Serikat rilis tahun 2015 silam yang disutradarai oleh Alejandro G. Iñárritu.

Skenario oleh Mark L. Smith dan Iñárritu sebagian didasarkan pada novel The Revenant karya Michael Punke tahun 2002, yang menggambarkan pengalaman Hugh Glass pada tahun 1823, dan yang didasarkan pada puisi tahun 1915 The Song of Hugh Glass.

Mengisahkan seorang penjaga perbatasan dalam ekspedisi perdagangan bulu pada tahun 1820-an berjuang untuk bertahan hidup setelah dianiaya oleh beruang dan dibiarkan mati oleh anggota tim pemburunya sendiri.

Adapun deretan bintang kenamaan yang melakoni film The Revenant yakni Leonardo Dicaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson dan Will Poulter.

Sementara itu, berdasarkan laman Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 78%, berdasarkan 399 ulasan, dengan rating rata-rata 7,80/10.

