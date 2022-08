HYBE Umumkan Konser BTS 'Yet To Come' di Busan, Catat Tanggalnya



BTS Yet to Come --Twitter @bts_bighit

JURNALIS INDONESIA - HYBE telah mengumumkan konser BTS mendatang di Busan untuk World Expo 2030. Berikut adalah detail untuk tiket, tanggal, streaming, dan banyak lagi yang bisa kalian simak.

Pada tanggal 24 Agustus 2022, HYBE mengumumkan detail konser BTS Yet to Come yang akan datang di Busan.

Ini adalah konser dukungan khusus yang bertujuan untuk mempromosikan Busan, acara yang diadakan Korea Selatan untuk World Expo 2030 dan didukung oleh Kota Metropolitan Busan.

(BACA JUGA:Wow BTS Cetak Sejarah Baru di Billboard Hot 100 Untuk Lagu Bad Decisions)

Faktanya, BTS saat ini menjabat sebagai duta untuk World Expo 2030 Busan, dan ditunjuk oleh Panitia Lelang selama acara yang diadakan di kantor pusat HYBE di Seoul pada 19 Juli.

Dengan status mereka sebagai duta besar, BTS akan bekerja dengan pejabat untuk meningkatkan peluang Busan di World Expo di tahun-tahun mendatang.

Sehubungan dengan hal ini, HYBE telah memberikan detail untuk konser BTS yang sangat dinanti.

(BACA JUGA:Rekor! Christmas Tree Milik V BTS Jadi Original Soundtrack Korea Tercepat Capai 150 Juta Streaming di Spotify)

Menurut HYBE, konser ini tidak dipungut biaya atau gratis. Ini memberikan kesempatan bagi siapa saja dan semua orang untuk menghadiri acara menarik tersebut secara langsung.