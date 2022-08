Link Nonton Film Dabbe: Curse of the Jinn Sub Indo Full Movie, Jangan GunaRebahin, LK21, IndoXXI dan Film Apik



Tangkapan layar film Dabbe: The Possession--Netflix

JURNALIS INDONESIA - Berikut link nonton film Dabbe: Curse Of The Jinn Sub Indo Full Movie dan jangan gunakan situs ilegal seperti Rebahin, Lk21, Film Apik dan Indoxxi.

Dabbe: Curse of the Jinn merupakan film asal Turkey rilis tahun 2013 silam yang disutradarai sekaligus ditulis oleh Hasan Karacadağ.

(BACA JUGA:Link Nonton Film Pengabdi Setan 2: Communion Full Movie, Jangan Gunakan Rebahin, LK21 dan IndoXXI)

Mengisahkan seorang ibu rumah tangga tiba-tiba mulai merasakan adanya sesuatu yang tidak normal di ruangan rumahnya. Ia mengetahui bahwa, makhluk paranormal kuno bernama Jin, telah mengutuknya.

Adapun deretana bintang kenamaan yang turut meramaikan film Dabbe: Curse of the Jinn yakni Irmak Örnek,, Cansu Kurgun, Ali Murat Özgen, Elçin Atamgüç, Sultan Köroğlu Kılıç, Sabriye Günüç, Can Tarakçı, Nahide Uçar dan Beren Çiftçisoy.

Sementera itu film ini memiliki panjang durasi 145 menit dan cocok ditonton bersama keluarga pun pasangan Anda.

(BACA JUGA:4 Rekomendasi Film The Joko Anwar Universe Benang Merah Dalam Pengabdi Setan 2: Communion, Wajib ditonton!)

Yuk simak sinopsis beserta Link Nonton Film Dabbe: Curse of the Jinn sub Indo full movie yang dapat kalian akses di bawah ini.