Link Nonton Film Look Both Ways Sub Indo Full Movie, Jangan Gunakan Rebahin, LK21, IndoXXI dan Film Apik



Tangkapan Layar Look Both Ways--netflix

JURNALIS INDONESIA - Berikut Link Nonton Film Look Both Ways Sub Indo Full Movie dan jangan gunakan situs ilegal seperti Rebahin, Lk21, Film Apik dan Indoxxi.

Perusahaan streaming video online asal A.S, Netflix kembali menghadirkan tontonan drama sitcom menarik teranyarnya bertajuk Look Both Ways resmi tayang pada Rabu, (17/8).

Dibawah arahan oleh sutradara Wanuri Kahiu dan naskah film ditulis oleh April Prosser yang memiliki panjang durasi 110 menit.

Mengisahkan kehidupan Natalie menyimpang ke dalam realitas paralel: saat di mana dia hamil dan tetap di kampung halamannya untuk membesarkan anaknya dan satu lagi di mana dia pindah ke LA untuk mengejar karir impiannya.

Adapun bintang yang melakoni film Look Both Ways antara lain Lili Reinhart, Danny Ramirez, David Corenswet, Aisha Dee, Andrea Savage, Luke Wilson dan Nia Long.

Sementara itu, berdasarkan laman Rotten Tomatoes, 55% dari 29 ulasan kritikus adalah positif, dengan peringkat rata-rata 5,3/10.

Yuk simak sinopsis beserta link nonton film Look Both Ways sub Indo full movie yang dapat kalian akses di bawah ini.