Link Nonton Film Umma (2022) Sub Indo Full Movie, Jangan Gunakan Rebahin, LK21, IndoXXI dan Film Apik



Tangkapan layar poster film Umma-sonypicturesid-Instagram

JURNALIS INDONESIA - Berikut link nonton film Umma (2022) Sub Indo Full Movie dan jangan gunakan situs ilegal seperti Rebahin, Lk21, Film Apik dan Indoxxi.

Umma (2022) merupakan film horor supranatural garapan Amerika Serikat yang diproduksi oleh Sony Pictures yang resmi ditayangkan sejak (23/3).

Umma, yang merupakan kata Korea untuk ibu, menandai film horor Sony pertama yang ditulis dan disutradarai oleh seorang wanita Korea-Amerika yang juga dibintangi oleh seorang aktris Korea-Amerika.

Selain Oh dan Stewart, film ini juga akan dibintangi oleh Dermot Mulroney (Insidious: Chapter 3), Odeya Rush (Goosebumps), MeeWha Alana Lee (Five Stars), dan Tom Yi (The Purge).

Tidak banyak pemain-pemain yang muncul dalam film karena alur cerita sebagian besar hanya berpusat di satu tempat dengan dua wanita yang dihantui.

Umma akan menjadi film horor-supernatural dengan cerita segar yang memadukan kisah rumah berhantu, budaya keluarga Asia dan dendam sosok yang diabaikan.

Iris K. Shim yang sebelumnya menggarap film The House of Suh, ditunjuk menjadi sutradara dan penulis skenario, sementara Sam Raimi (Spider-Man, The Evil Dead) berperan sebagai produser film ini di bawah naungan Raimi Productions.