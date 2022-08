Link Nonton Film Doraemon Stand By Me 2 Sub Indo Full Movie, Jangan Rebahin, LK21, IndoXXI dan Film Apik

JURNALIS INDONESIA - Berikut Link Nonton Film Doraemon: Stand By Me 2 Sub Indo full movies beserta sinopsis, jangan gunakan situs ilegal Rebahin, Lk21, Indoxxi dan Film Apik.

Doraemon: Stand By Me 2 merupakan sekuel dari film terdahulunya dengan judul yang sama rilis tahun 2014 silam yang terinspirasi lewat karakter manga.

Dibawah arahan oleh sutradara Ryuichi Yagi dan Takashi Yamazaki, Anime Doraemon: Stand By Me 2 memiliki panjang durasi 96 menit.

Mengisahkan Nobita yang kembali ke masa lalu untuk bertemu dengan nenek tercinta dan mencoba mewujudkan keinginan neneknya untuk melihat pernikahan Nobita dimasa depan.

Adapun pengisi suara pada anime Doraemon: Stand By Me 2 yakni Wasabi Mizuta, Megumi Ōhara, Yumi Kakazu, Subaru Kimura Tomokazu Seki Kotono Mitsuishi, Yasunori Matsumoto, Shihoko Hagino, Nobuko Miyamoto dan Satoshi Tsumabuki.

Yuk simak sinopsis beserta link nonton film anime Doraemon: Stand By Me 2 sub Indo Full Movie yang dapat kalian akses di bawah ini.