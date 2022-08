Efek Konser Gratis BTS, Hotel Sekitar Busan Melonjak Tinggi



Potret BTS-tangkapan layar-Instagram

JURNALIS INDONESIA - HYBE telah mengumumkan konser BTS mendatang di Busan untuk World Expo 2030.

Pada tanggal 24 Agustus 2022, HYBE mengumumkan detail konser BTS Yet to Come yang akan datang di Busan Ilgwang Special Stage Busan.

Dengan adanya BTS yang akan mengadakan konser spesial sebagai duta di World Expo 2030.

Banyak penggemar yang mulai memesan perjalanan mereka jauh-jauh hari seperti untuk pesawat atau kereta api bahkan hotel.

Mereka banyak mencari harga hotel di daerah itu hanya untuk survey harga.

Pihak hotel telah menaikkan harga mereka. Yang biasanya berharga sekitar 100.000 KRW (sekitar 1 Juta Rupiah) per kamar, sekarang berharga 5.00 juta KRW (sekitar 55 Juta Rupiah) ini untuk biaya harga per malam.