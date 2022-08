Link Nonton Film SPIDER-MAN: NO WAY HOME: THE MORE FUN STUFF Sub Indo Full Movie, Jangan Rebahin, LK21

JURNALIS INDONESIA - Berikut Link Nonton Film Spider-man: No Way Home: The More Fun Stuff Sub Indo full movies beserta sinopsis, jangan gunakan situs ilegal Rebahin, Lk21, Indoxxi dan Film Apik.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME: THE MORE FUN STUFF merupakan film pahlawan super garapan columbia Pictures dan Marvel Studios dan didistribusikan oleh Sony Pictures Releasing resmi tayang pada Jumat, (2/9).

SPIDER-MAN: No Way Home (2021) berhasil meraup lebih dari $1,9 miliar di seluruh dunia, melampaui pendahulunya sebagai film berpenghasilan tertinggi yang dirilis oleh Sony Pictures.

Sedangkan SPIDER-MAN: NO WAY HOME: THE MORE FUN STUFF dihadirkan oleh Sony Pictures sebagai perayaan 60 tahun karakter buku komik Spider-Man dan 20 tahun film Spider-Man.

Selain itu versi film ini mendapat perpanjangan durasi yakni 11 menit yang akan tayang di bioskop pada liburan Hari Buruh di AS dan Kanada.

Adapun deretan bintang kenamaan yang turut meramaikan film ini yakni Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, Jon Favreau, Jamie Foxx, Willem Dafoe, Alfred Molina, Benedict Wong, Tony Revolori, Marisa Tomei, Andrew Garfield dan Tobbey Maguire.

