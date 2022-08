Pencapaian Luar Biasa yang Diraih Oleh BTS dan BLACKPINK di Awal Tahun 2022



Kolase Foto BTS dan Blackpink-Tangkapan layar instagram-IG @bts.bighitofficial dan @blackpinkofficial

JURNALIS INDONESIA - Berikut ini pencapaian luar biasa yang telah diraih oleh BTS dan BLACKPINK di tahun 2022 ini, mereka banyak sekali memecahkan rekor.

Pada 10 Juni 2022 lalu, BTS kembali dengan album antologi mereka bertajuk Proof dan lagu utama Yet to Come.

Baik album maupun lagunya langsung menduduki puncak tangga lagu iTunes di banyak negara di seluruh dunia.

Pada pukul 8 pagi KST pada 11 Juni, lagu BTS Yet to Come menempati peringkat pertama di tangga lagu iTunes pada 97 negara.

Pada saat yang sama, Proof menyapu posisi teratas tangga lagu iTunes Album di 65 negara.

Dalam minggu pertama perilisannya (10-16 Juni), Proof BTS terjual dengan total mengejutkan 2.752.496 eksemplar.

Total penjualan ini meraih rekor tertinggi dalam minggu pertama dari album mana pun yang dirilis pada tahun 2022.