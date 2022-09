Link Nonton Film The Lord of the Rings: The Rings of Power Sub Indo Full Movie, Jangan Rebahin, LK21, IndoXXI

JURNALIS INDONESIA - Berikut Link Nonton Film The Lord of the Rings: The Rings of Power (2022) Sub Indo Full Movie dan jangan gunakan situs ilegal seperti Rebahin, Lk21, Film Apik dan Indoxxi.

Perusahaan streaming video online Amzon Studios kembali menghadirkan drama fantasi petualangan teranyarnya bertajuk The Lord of the Rings: The Rings of Power (2022) resmi tayang perdana Jumat, (2/9).

Dibawah arahan oleh sutradara J. D. Payne dan Patrick McKay berdasarkan novel The Lord of the Rings karya oleh JRR Tolkien.

The Lord of the Rings: The Rings of Power merupakan prekuel pada film terdahulunya berlatar Zaman Kedua Dunia Tengah, ribuan tahun sebelum The Hobbit dan The Lord of the Rings.

Adapaun deretan bintang kenamaan yang akan beradu akting antara lain Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova dan masih banyak lagi.

Sementara itu, Amazon telah membeli hak siar untuk The Lord of the Rings seharga $250 juta U.S dollar pada November 2017.

Sehingga menjadikannya serial televisi termahal yang pernah dibuat senilai setidaknya $1 miliar U.S dollar yang dilepas sebanyak 5 musim.

Yuk simak Sinopsis beserta link nonton film The Lord of the Rings: The Rings of Power sub Indo full movie yang dapat kalian akses di bawah ini.