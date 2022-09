Link Download Mp3 Green Day - Wake Me Up When September Ends, Beserta Lirik Lagu

JURNALIS INDONESIA - Berikut Link Download Mp3 Green Day - Wake Me Up When September Ends beserta Lirik Lagu yang dapat kalian akses di bawah ini.

Setiap memasuk bulan september, sosial media ramai dengan unggahan story maupun pesan singkat musik yang berjudul Wake Me Up When September Ends.

Tapi, tahukah kalian kisah dari lagu yang diciptakan oleh grup band punk rock asal Amerika Serikat itu Green Day tersebut?

Lagu Wake Me Up When September Ends kali pertama dirilis pada 13 juni 2005 silam yang menjadi bagian dari album American Idiot milik Green Day.

Dinukil berdasarkan laman American Songwriter, vokalis Green Day (Billie Joe Armstrong) menyatakan ada kisah pilu dibalik lagu tersebut yakni meninggalnya sang Ayahanda pada 10 September 1982.

Saat mengetahui ayahnya meninggal Billie tak dapat menahan kesedihan berlari menuju rumah dan mengurung diri di dalam kamar.

Saat ibunya hendak membujuknya untuk keluar dari kamar, Ia mengatakan 'Wake Me Up When September Ends' yang pada gilirannya menjadi inspirasi bagi karya musiknya.