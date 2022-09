Link Nonton Film Black Bird (2022) Sub Indo Full Movie, Jangan Gunakan Rebahin, LK21, IndoXXI dan Film Apik

JURNALIS INDONESIA - Berikut Link Nonton Film Black Bird (2022) Sub Indo Full Movie, jangan gunakan situs ilegal seperti Rebahin, Lk21, Indoxxi dan Film Apik.

Perusahaan streaming video online asal A.S, Apple Tv++ kembali menyuguhkan drama kriminal misteri menarik teranyarnya bertajuk Black Bird (2022) tayang perdana pada Jumat, (8/7) lalu.

Black Bird dikembangkan oleh Dennis Lehane, berdasarkan novel otobiografi 2010 In with the Devil: a Fallen Hero, a Serial Killer, and a Dangerous Bargain for Redemption oleh James Keene dan Hillel Levin.

Mengisahkan seorang pemuda yang mahir sepak bola hingga terpaksa dipenjara saat ia terbukti memiliki senjata ilegal dan menjual Narkoba, namun ia mesti menjadi informan didalam penjara untuk mendapat keringanan masa tahanan.

Adapun deretan bintang yang turut meramaikan film Black Bird antara lain Taron Egerton, Paul Walter Hauser, Sepideh Moafi, Greg Kinnear dan Ray Liotta.

Sementara itu serial ini dilepas sebanyak 6 episode dan memiliki panjang durasi rerata 54 - 60 menit.

Yuk simak Sinopsis beserta link nonton film Black Bird (2022) sub Indo full movie yang dapat kalian akses di bawah ini.