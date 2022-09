Jadwal Bioskop XXI dan CGV Hari Ini Jumat 2 September 2022: Jodohku yang Mana dan Mumun Sudah Tayang!



Jadwal Bioskop XXI dan CGV Hari Ini Jumat 2 September 2022--M-tix

JURNALIS INDONESIA - Berikut Jadwal Bioskop Xxi dan Cgv hari ini Jumat 2 September 2022, lengkap beserta sinopsis Film yang sedang tayang.

Bagi Anda yang ingin pergi ke bioskop pada Jumat 2 September 2022, dapat memilih beberapa film berikut ini.

Bioskop Indonesia kembali kehadiran dua film terbaru dari dalam negeri yakni Mumun dan Jodohku yang Mana.

Kedua film ini menambah daftar film yang sudah tayang seperti Sayap-sayap Patah, 12 Cerita Glen Anggara, dan Mencuri Raden Saleh.

Selain itu, Anda dapat menyaksikan film lainnya seperti Beast, Bullet Train, Emergency Declaration, dan masih banyak lagi.

Spiderman No Way Home: The More Fun Stuff juga sudah hadir di bioskop sebagai film yang menampilkan kembali petualangan Peter Parker bersama Doctor Strange.

Bagi Anda yang ingin menyaksikan bioskop pada hari ini, dapat memesan tiket melalui lamaan Mtix atau M.Cgv.id atau aplikasi M-tix dan M-cgv.

Hal ini akan membantu Anda agar tak perlu lagi mengantri di bioskop yang tentunya merepotkan.

Tak hanya CGV dan XXI, Anda juga dapat menonton film-film berikut ini di operator bioskop lainnya seperti IMAX, Cinepolis, Dakota Cinema, Flix Cinema, Indiskop, Movimax, New Star Cineplex, dan Platinum Cineplex.

Selengkapnya, ini jadwal bioskop XXI dan CGV hari ini Jumat 2 September 2022, beserta film terbaru untuk rekomendasi tontonan.