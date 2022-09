Sinopsis South Wind Knows My Mood, Drama China Cheng Yi dan Zhang Yuxi



JURNALIS INDONESIA – Sinopsis Drama China South Wind Knows My Mood Drama China yang dibintangi oleh Cheng Yi dan Zhang Yuxi.

Setelah sukses memerankan serial drama China Stand By Me yang berakhir dengan 49 episode pada September 2021 lalu, di tahun 2022 ini Cheng Yi dan Zhang Yuxi reuni memerankan drama baru, South Wind Knows My Mood.

Diadaptasi dari novel yang berjudul sama, South Wind Knows My Mood karya Qi Wei, C-Drama ini bergenre misteri, romance, life, dan melodrama.

Selain Cheng Yi dan Zhang Yuxi sebagai pemeran utama ada juga Shen Yu Xi, Li Xin Ze, Yan Xiao, dan Vicky Liang yang juga akan tampil sebagai pemeran pendukung.

Serial drama ini digarap oleh sutradara Leon Gi dan ditulis oleh Wang Ying Fei dan Shao Zi.

Drama China ini akan menceritakan kisah romansa antara Fu Yun Shen. diperankan oleh Cheng Yi yang dalam cerita dirinya merupakan seorang ahli botani dengan Zhu Jiu, diperankan oleh Zhang Yu Xi, ang diceritakan sebagai seorang dokter.

Untuk lebih lengkapnya silakan cek sinopsis Drama China South Wind Knows My Mood di bawah ini.