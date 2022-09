Sepekan Setelah Merilis Album BETWEEN 1&2 , TWICE Berhasil Menembus Peringkat Empat Hanteo Chart



JURNALIS INDONESIA - Twice baru saja memperoleh penjualan tertinggi dalam karir mereka dengan mini album bertajuk BETWEEN 1&2 pada minggu pertama.

Grup yang beranggotakan sembilan orang tersebut melakukan comeback setelah melakukan tanda tangan kontrak yang baru pada sekitar bulan Juli lalu.

Minggu lalu, TWICE menggebrak dunia hiburan K-Pop dengan mengeluarkan mini album ke-11 bertajuk BETWEEN 1&2 dengan lagu berjudul Talk That Talk.

Hal tersebut dilaporkan oleh Hanteo Chart dengan total penjualan sekitar 532.622 kopi dalam minggu pertama perilisannya, lebih tepatnya pada (26/8) hingga (1/9).

Grup besutan Jyp Entertainment tersebut berhasil mengalahkan rekor sebelumnya dengan lagu bertajuk MORE & MORE yang dirilis pada tahun 2020 lalu.

Lagu MORE & MORE sendiri mendapatkan sekitar 332.416 eksemplar dari penjualan mereka pada tahun 2020, hal ini membuat Talk that Talk penjualannya naik sebesar 60%.

Dilansir melalui laman Soompi pada Jumat (2/9), mini album BETWEEN 1&2 menjadi salah satu andalan milik TWICE karena dari segi penjualan pada minggu pertama dapat menempati posisi keempat dalam album grup wanita manapun.

