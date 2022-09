Link Nonton Film Before, Now & Then (Nana) Legal, Tinggalkan Rebahin, IndoXXI, LK21, Film Apik, Ganool

JURNALIS INDONESIA - Link Nonton Film Before, Now & Then (Nana) full movie legal

Pada kesempatan kali ini Tim Jurnalis Indonesia akan memberikan Rekomendasi Film dengan tajuk Before, Now & Then (Nana) lengkap beserta sinopsisnya.

Film Before, Now & Then (Nana) ini diproduksi oleh rumah studi bernama Fourcolours Films.

Dibawah arahan oleh sutradara Kamila Andini, film ini mewakili Indonesia pada ajang bergengsi Festival Film Internasional Berlin pada (12/2) lalu.

Kisah film Before, Now & Then (Nana) hasil alih wahana dari bab pertama novel Jais Darga Namaku karya Ahda Imran yang menceritakan kisah kehidupan nyata Raden Nana Sunani di Jawa Barat pada era 1960-an.

Adapun jejeran bintang yang turut meramaikan film tersebut antara lain Happy Salma, Laura Basuki, Arswendy Bening Swara dan Ibnu Jamil.

Sementara itu, Laura Basuki melalui perannya dalam film ini berhasil meraih penghargaan Silver Bear untuk Best Supporting Performance.

Simak Sinopsis dan link nonton Before, Now & Then (Nana) full movie yang dapat kalian akses di bawah ini.